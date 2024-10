M6 : repli de l'activité au troisième trimestre

(AOF) - M6 a accusé au troisième trimestre un repli de son Ebitda de 17,7% à 157,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe audiovisuel ressort sur la période à 278,8 millions d'euros, en baisse de 5,8% sur un an. "En raison du contexte économique et politique actuel, le marché publicitaire reste incertain", pointe M6 dans un communiqué. Le chiffre d'affaires publicitaire a diminué de 10,1 millions d'euros, à 222,2 millions d'euros. Les recettes hors publicité ont également baissé, de 7,1 millions d'euros, pour s'établir à 55,5 millions d'euros.

M6 a mis en avant la concurrence sur la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, diffusés sur les chaînes du service public en France, ce qui a "pesé" sur son audience et ses recettes publicitaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Deuxième groupe français de télévision avec 22,3 % de part d'audience et premier groupe radio privé avec 16,5 % de parts d'audience ;

- Chiffre d’affaires de 1,32 Md€ tiré à 72 % de la télévision -M6, W9, 6ter et Gulli en clair, Paris Première, payante-, à 13 % de la radio -RTL, RTL2, Fun Radio-, à 4 % de la production & droits audiovisuels puis de la diversification (sites Internet et agence immobilières) ;

- Double ambition :

- complémentarité et transversalité des activités sur toute la chaine de valeur via la production de contenus, la diversification des offres (chaînes télé -M6, W9, 6ter, Téva, Gulli, Paris Première- et radios -RTL, RTL2 et Fun Radio) et la digitalisation,

- renforcement de la position de n° 1 dans la production et consommation de podcasts ;

- Capital détenu à 48,26 % par RTL Group devant CMA-CGM (10,27 %) et le fonds Silchester, David Larramendy présidant le directoire de 5 membres et Elmar Heggen le conseil de surveillance de 9 membres.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- volontarisme des investissements « industriels » :

- dans la plateforme de streaming M6+ regroupant l’offre télévisuelle,

dans les grands évènements -championnat de foot européen en 2024, championnats du monde en 2026 et 2030 ;

- dans la production, restructurée, des activités de production TV & cinéma et de distribution des droits audiovisuels.

- déploiement de la filiale technologique Bedrock (solutions de streaming offertes aux autres opérateurs, tels RTL Allemagne), dont la rentabilité est attendue pour 2026 ;

- après les cessions en 2023, vers un étoffement du portefeuille de diversification,

- innovation et transformation digitale définie dans le programme OPEN : veille, « Campus innovation » de formation, Lab Innov d'expérimentation ;

- Stratégie environnementale de réponse à 2 enjeux - réduction de l'impact environnemental et sensibilisation du public :

- 1 er bilan carbone sur toute la chaîne de valeur,

- économie circulaire, sobriété numérique et gestion stricte de l’électricité ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 1,2 Md€ et une trésorerie nette de 173,4 M€ au 30 juin.

=/ Défis /=

- Secteur à la fois réglementé (limites aux redéploiements et à la croissance externe) et très concurrentiel avec les nouveaux acteurs –Apple TV, Netflix, Amazon, Google TV, HBO Max… ;

- Accueil du public au retour, pour la rentrée, des grandes marques de contenus télévisuels ;

- Préparation du renouvellement des licences des chaînes W9, Gulli, Paris Première en 2025 ;

- Dans le streaming, retombée des investissements -100 M€ dans les coûts opérationnels, de réalisation des objectifs de triplement des revenus de la plateforme d’ici 2028 et d’équilbre du résultat d’ici 2027 ;

- Après une hausse de 5,6 % du chiffre d’affaires semestriel, et de 16,2 % du résultat opérationnel, anticipations d’un 2 nd semestre marqué par la poursuite des investissements opérationnels dans M6+ ;

- Dividende 2023 de 1,25 €.