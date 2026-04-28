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M6-Recul de 5,5% du CA au T1 avec le marché publicitaire vidéo, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 07:13

M6 MMTP.PA a fait état mardi d'une baisse de 5,5% sur un an de son chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre, qui ressort à 297,7 millions d'euros, le groupe télévisuel citant la dégradation de l'environnement économique et son impact sur le marché publicitaire vidéo.

Les recettes publicitaires du groupe ont reculé de 5,9% sur la période, avec un repli de 7% pour le principal pôle vidéo.

"Dans un contexte de marché difficile, notre marge opérationnelle s’inscrit en progression par rapport au 1er trimestre 2025 grâce à la transformation du groupe et à une gestion rigoureuse de nos coûts", déclare David Larramendy, président du directoire de M6, cité dans un communiqué.

L’Ebita consolidé du premier trimestre a atteint 49,1 millions d'euros, pour une marge opérationnelle de 16,5%, en hausse de 1,2 point sur un an.

Le groupe, qui confirme les objectifs de son plan streaming, déclare par ailleurs anticiper de fortes audiences à l'occasion de la diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, ainsi que des recettes publicitaires en hausse avec un effet cash-flow positif.

L'évènement, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet, impactera néanmoins négativement la rentabilité opérationnelle sur l'année.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

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