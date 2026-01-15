M6 passe un accord pour la distribution de M6 sur Prime
Le groupe de médias souligne que les membres Prime peuvent retrouver au sein d'un corner M6 dédié, plus de 30 000 heures de contenus (divertissement, séries-réalité, sport, documentaires, magazines et information).
"Cette évolution accroît la visibilité et l'accessibilité de nos contenus et illustre notre volonté de construire un écosystème streaming pensé pour les nouveaux usages dans un contexte de consommation fragmentée", commente son président du directoire David Larramendy.
"L'ajout du catalogue M6 à notre service est une étape importante dans notre objectif de devenir la première destination de divertissement pour nos clients", estime pour sa part Elisabetta Carruba, directrice de Prime Video Channels, Europe.
Valeurs associées
|11,740 EUR
|Euronext Paris
|+1,73%
