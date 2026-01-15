 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

M6 passe un accord pour la distribution de M6 sur Prime
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 07:07

Le groupe M6 annonce un accord par lequel l'ensemble des membres Prime en France peuvent désormais accéder gratuitement à M6 et profiter de ses chaînes M6, W9, 6ter et Gulli, en direct ou à la demande, ainsi que des contenus exclusifs à la plateforme.

Le groupe de médias souligne que les membres Prime peuvent retrouver au sein d'un corner M6 dédié, plus de 30 000 heures de contenus (divertissement, séries-réalité, sport, documentaires, magazines et information).

"Cette évolution accroît la visibilité et l'accessibilité de nos contenus et illustre notre volonté de construire un écosystème streaming pensé pour les nouveaux usages dans un contexte de consommation fragmentée", commente son président du directoire David Larramendy.

"L'ajout du catalogue M6 à notre service est une étape importante dans notre objectif de devenir la première destination de divertissement pour nos clients", estime pour sa part Elisabetta Carruba, directrice de Prime Video Channels, Europe.

Valeurs associées

M6 METROPOLE TELE.
11,740 EUR Euronext Paris +1,73%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la société de produits de luxe Richemont au siège de Bellevue, près de Genève
    Richemont dépasse les attentes sur ses ventes au 3e trimestre
    information fournie par Reuters 15.01.2026 07:28 

    Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, a annoncé jeudi une hausse de 11% de ses ventes à taux directeur constant au cours du troisième trimestre, dépassant les attentes, grâce à l'augmentation continue de la demande de bijoux haut de gamme et à l'amélioration ... Lire la suite

  • Le logo de Sanofi à l'usine Sanofi Pasteur de Marcy-l'Etoile, près de Lyon
    Sanofi: Myqorzo et Redemplo approuvés en Chine
    information fournie par Reuters 15.01.2026 07:25 

    Sanofi a annoncé jeudi l'approbation par ‍l'Administration nationale chinoise des produits médicaux de deux médicaments sous ‌licence, Myqorzo pour la cardiomyopathie hypertrophique obstructive et de ​Redemplo pour le syndrome de ⁠chylomicronémie familiale. "Nous ... Lire la suite

  • Des habitants regardent des conteneurs calcinés au port de La Guaira, au Venezuela, le 3 janvier 2026, après la capture du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro par les forces américaines à la suite d'une offensive de grande envergure ( AFP / Juan BARRETO )
    En un an sous Trump, presque autant de frappes américaines que pendant la présidence Biden, selon l'ONG Acled
    information fournie par AFP 15.01.2026 07:20 

    Un autoproclamé "président de la paix" qui a le goût de la force: depuis le retour au pouvoir il y a un an de Donald Trump, l'armée américaine a déjà mené presque autant de frappes aériennes que pendant toute la présidence de Joe Biden, selon un décompte de l'ONG ... Lire la suite

  • JCDECAUX : Risque de correction sous les résistances
    JCDECAUX : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 15.01.2026 07:09 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank