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M6 leader avec 63,1% de part d'audience pour France-Irak
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 16:01

La victoire de l'équipe de France face à l'Irak (3-0) hier soir lors de la Coupe du monde a réuni en moyenne 4,9 millions de téléspectateurs sur M6, selon les données de Médiamétrie. La rencontre, dont le coup d'envoi a été donné à 23 heures, a été interrompue pendant près de deux heures en raison d'un orage avant de s'achever à 2h48 du matin.

La chaîne a enregistré une part d'audience moyenne de 63,1%, signant la meilleure performance de la soirée sur cette tranche horaire. Avant l'interruption, la première période avait été suivie par jusqu'à 8,9 millions de téléspectateurs.

Lors de leur premier match du Mondial face au Sénégal (3-1) le 16 juin, diffusé à une heure plus classique, 13,99 millions de personnes avaient suivi la rencontre.

Les coéquipiers de Kylian Mbappé retrouveront la Norvège vendredi à 21 heures à Boston. Cette rencontre sera décisive pour l'attribution de la première place du groupe.

L'action M6 cède 1,14% ce mardi à la Bourse de Paris en ce milieu d'après-midi.

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