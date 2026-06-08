M6 : dopé par des rumeurs de rachat par TF1, bondit de 9% à 12,55E

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Les marchés financiers pourraient être confrontés à plusieurs sources de volatilité dans les prochains mois. Entre la solidité inattendue du marché de l’emploi américain, qui pourrait pousser la Réserve fédérale à maintenir des taux élevés plus longtemps, et l’arrivée ...
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Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI, était l'invité de l'émission Ecorama du 8 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les conséquences économiques de la guerre en Iran et de la fermeture du détroit ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•08.06.2026•14:03•
L'ancien patron de Zadig&Voltaire, Rémy Baume, va prendre la direction des grands magasins Le Printemps, près de neuf mois après le départ de leur président Jean-Marc Bellaiche, a annoncé lundi le conseil de supervision du groupe, en pleine restructuration.
Après le rachat annoncé de leur rival SFR, les opérateurs français ont tenté lundi de répondre aux inquiétudes suscitées par cette transaction inédite, qui fait craindre une hausse des prix dans les télécoms et des destructions d'emplois. Au terme de plusieurs ...
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