M6 : dopé par des rumeurs de rachat par TF1, bondit de 9% à 12,55E

M6 est dopé par des rumeurs de rachat par TF1 : le cours bondit de 9% à 12,55E (ex-zénith du 24 novembre au 8 décembre) et ouvre au passage un énorme "gap" au-dessus de 11,64E.

Le prochain objectif pourrait être le comblement du "gap" des 12,80E du 30 avril puis l'ex-zénith des 13 du 28/29 avril.