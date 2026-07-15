M6 : clap de fin pour les Bleus

Le groupe audiovisuel a réalisé la meilleure audience de l'année hier soir, à l'occasion de la demi-finale de la Coupe du monde de football perdue par la France face à l'Espagne. La rencontre a réuni 20,244 millions de téléspectateurs, soit 73% de part d'audience, avec un pic à 22,24 millions à 21 h 50.

Le quart de finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc (2-0), disputé le 9 juillet, avait réuni en moyenne 16,1 millions de téléspectateurs sur M6, soit une part d'audience de 72,8%, selon Médiamétrie. La rencontre avait même culminé à 18,1 millions de téléspectateurs en fin de match.

Pour M6, l'élimination des Bleus aux portes de la finale représente également une mauvaise nouvelle pour les audiences de la fin de la compétition.

Maigre consolation : les joueurs de Didier Deschamps disputeront la petite finale samedi soir à 23 heures face au perdant de l'autre demi-finale, qui oppose l'Argentine à l'Angleterre.

L'action M6 reculait ce matin en Bourse de 0,34%.