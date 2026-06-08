M6 bondit, la fusion avec TF1 de nouveau à l'étude selon Le Parisien

M6 MMTP.PA bondit en Bourse lundi à la suite d'une information de presse selon laquelle le groupe d'audiovisuel français serait de nouveau en discussions avec son concurrent TF1 TFFP.PA pour une potentielle fusion.

Le journal quotidien Le Parisien a rapporté dimanche que des réunions confidentielles ont lieu entre M6 et TF1, en vue d'un rachat du premier par le second, alors que les groupes avaient annoncé en septembre 2022 abandonner ce projet de fusion.

À la Bourse de Paris, face au retour de ce serpent de mer, l'action M6 grimpe lundi de 8,36% à 12,44 euros et le titre TF1 de 1,84% vers 10h00 GMT, tandis que l'indice SBF 120 .SBF120 perd 0,43% au même moment.

Le prix par action M6 aurait été fixé à 20 euros, équivalent à une valorisation de 2,5 milliards d'euros, a fait état Le Parisien, alors que l'action a clôturé à 11,48 euros vendredi.

Les motivations pour une telle fusion restent inchangées, selon le quotidien, évoquant des résultats en berne pour TF1 face à un M6 dit "très rentable".

En avril, TF1 fait état d'une baisse plus marquée que prévu de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisé par la faiblesse persistante de la publicité, tandis que M6 a dit anticiper de fortes audiences à l'occasion de la diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, ainsi que des recettes publicitaires en hausse avec un effet cash-flow positif.

La méthode diffèrerait toutefois par rapport à la précédente tentative de fusion échouée, a indiqué Le Parisien, avec cette fois-ci un découpage du groupe M6 entre TF1 et CMA-CGM, le groupe porte-containeurs français et propriétaire de BFMTV détenant déjà 10,27% de M6 selon les données LSEG.

"Ce schéma est le plus judicieux car il permettrait très probablement de faciliter l’approbation de l’Autorité de la concurrence", a écrit dans une note Jérôme Bodin, analyste chez Oddo BHF, qui estime cette information de presse comme "très crédible".

Oddo BHF a par conséquent relevé sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" pour M6, ainsi que son objectif de cours à 18 euros contre 15 euros.

RTL Group prendrait également part aux discussions, a rapporté le journal, cherchant à céder ses parts chez M6, qui s'élèvent à 48,48% selon les données LSEG.

Un tel rachat de M6 ne pourrait toutefois pas avoir lieu avant mai 2028, soit cinq ans après le renouvellement de sa fréquence TNT, a indiqué Le Parisien.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)