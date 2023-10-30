M6 affiche un CA consolidé de 296 millions d'euros au T3, en hausse de 2,1%

Métropole Télévision SA
MMTP.PA :
* SUR LE T3 2023, LE GROUPE M6 AFFICHE UN CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 296,0 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 2,1%
* CROISSANCE DE 6,3% AU T3 DES REVENUS PUBLICITAIRES TV À 196,4 MILLIONS D'EUROS
* EBITA CONSOLIDÉ AU T3: 55,8 MILLIONS D'EUROS (STABLE PAR RAPPORT AU T3 2022)
* RÉSULTAT NET AU T3 DE 53 MILLIONS D'EUROS (+119,6%)
* LE GROUPE S'ATTEND À CE QUE LE MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ TV SUIVE LA TENDANCE DES NEUF PREMIERS MOIS, TANDIS QUE LA RADIO DEVRAIT CONNAÎTRE UNE CROISSANCE SUR LA MÊME PÉRIODE
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(Rédaction de Gdansk)
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