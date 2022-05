M2i : Résultats 2021 - Supérieurs aux attentes - Opinion: Achat - Objectif: 6,92€ - Potentiel: +53,1%

Actualité : Résultats supérieurs aux attentes

M2i annonce des résultats 2021 supérieurs à nos attentes : le ROC s'établit à 2,04 M€ en hausse de 143,3% vs 1,6 M€ estimé, le ROP à 1,22 M€, +457,5%, vs 1 M€ estimé et le RN à 0,5 M€ vs -0,1 M€ en 2020 et 0,4 M€ estimé.

A noter qu'au niveau du ROP, le groupe enregistre un coût non récurrents de 0,75 M€ qui correspond en normes IFRS à la prise en compte des charges liées aux actions gratuites attribuées aux managers.

Corrigé de ces éléments, le ROP s'établit à 1,97 M€ et le RN à 1,26 M€. Après un T4 qui avait marqué un coup d'arrêt compte tenu de la 5ème vague du Covid et qui nous avait amené à réviser en baisse nos attentes, il en ressort que le groupe a su mieux gérer cette période. La MOC du S2 est en effet proche de celle du S1 (4% vs 4,6%).

Cela témoigne de la pertinence de son business model qui permet grâce à ses solutions technologiques et pédagogiques de suivre à distance ses 2 400 cursus de formation IT, Digital et Management. Le CA réalisé en mode distanciel a ainsi représenté plus 50% des ventes sur l'année.

Ces avantages se sont également conjugués à une maîtrise renforcée de ses coûts avec notamment une marge brute qui s'est améliorée de 4,1 points à 44,6% du CA. La trésorerie disponible s'élève au 31 décembre à 10,2 M€ vs 13,8 M€ au 30 juin. A noter que les comptes détaillés (bilan et tableaux de flux) ne sont pas encore publiés.