M2I: projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 13:47









(CercleFinance.com) - Portzamparc, agissant pour le compte d'Abilways, annonce avoir déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions de la société M2I, un projet d'offre publique qui avait été annoncé le 3 février.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 8,50 euros, la totalité des actions M2I existantes qu'il ne détient pas, soit un nombre maximum de 1.797.056 actions, représentant 31,14% du capital.



Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture, et si les conditions sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre en contrepartie d'une indemnisation unitaire de 8,50 euros.





Valeurs associées M2I 8,4220 EUR Euronext Paris +0,50%