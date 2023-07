M2I : M2i - CROISSANCE ORGANIQUE DE +12,8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1er SEMESTRE 2023

CROISSANCE ORGANIQUE DE +12,8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1 er SEMESTRE 2023

Données consolidées en M€ 2022 2023* Var 2023/2022* Chiffre d'affaires T2 14,37 17,12 +19,1% Chiffres d'affaires S1 26,16 29,52 +12,8%

*Données non auditées

CROISSANCE ORGANIQUE DE +12,8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1 er SEMESTRE 2023

Au cours du 2 ème trimestre 2023, le groupe M2i a enregistré un chiffre d'affaires de 17,12 M€, soit une croissance interne de +19,1% par rapport au 2 ème trimestre 2022.

Ce niveau très soutenu de croissance organique confirme une nouvelle fois la pertinence du positionnement de M2i, porté par la qualité de ses solutions technologiques et pédagogiques permettant de suivre à distance et en présentiel ses 2500 cursus de formation dans les domaines de l'IT, du Digital et des Soft Skills.

Sur l'ensemble du 1 er semestre 2023, l'activité atteint ainsi 29,52 M€, en hausse organique de +12,8% par rapport à la même période en 2022.





PERSPECTIVES

Forte de son positionnement, le groupe entend poursuivre sa stratégie de développement destinée à lui assurer une croissance soutenue et pérenne.

PROCHAINE PUBLICATION

Les résultats du 1 er semestre 2023, au plus tard le 31 octobre 2023.

A propos de M2i

Acteur de référence des formations dans les domaines de l'IT, du Digital et des Soft Skills avec plus de 2 500 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres réparties sur toute la France.

M2i est cotée sur le marché Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 5 276 985

Date de publication : 26 juillet 2023

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email : actionnaires@m2iformation.fr

