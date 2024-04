M2I : M2i - Accélération de la rentabilité opérationnelle en 2023

M2i

Accélération de la rentabilité opérationnelle en 2023

> Résultat net de 2,3 M€ en croissance de +13%

> EBITDA record de 4,6 M€ en croissance de +84%

Données auditées en M€ - Normes françaises 2022 2023 Chiffre d'affaires 55,91 58,71 +5,0% EBITDA 2,48 4,57 +84,2% Résultat d'exploitation 1,83 2,67 +46,2% Résultat financier 0,01 0,17 Résultat exceptionnel 0,30 -0,30 Résultat avant impôt 2,14 2,54 +18,9% Impôt sur les bénéfices -0,08 -0,22 Quote part résultat mis en équivalence 0,00 0,00 Résultat Net 2,05 2,32 +12,9%

CROISSANCE ORGANIQUE DE +5% DE L'ACTIVITÉ EN 2023

Dans un marché de l'IT qui a connu un certain attentisme sur la seconde partie de l'année, le groupe M2i a maintenu un niveau élevé de facturation avec une hausse organique de ses ventes de +5% sur l'ensemble de l'exercice 2023 pour un chiffre d'affaires total de 58,71 M€.

ACCÉLÉRATION DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE EN 2023

Conformément à sa stratégie, cette croissance s'est accompagnée d'une nette accélération de sa rentabilité opérationnelle avec un EBITDA en hausse de +84,2% pour atteindre, en 2023, 4,57 M€.

Le Résultat d'Exploitation s'inscrit également en forte amélioration avec une progression de +46,2 % en 2023 par rapport à 2022 pour atteindre 2,67 M€.

Après prise en compte d'un résultat financier de +0,17 M€ et d'un écart de Résultat exceptionnel de -0,6 M€ entre 2022 et 2023, le Résultat Net avant impôt ressort à 2,54 M€ en croissance de +18,9 % par rapport à 2022.

Au final, après prise en compte d'un impôt sur les sociétés de -0,22 M€, le Résultat Net s'établit à 2,32 M€ en hausse de +12,9 % par rapport à 2022.

La bonne tendance d'activité et d'évolution des marges constatées confirme une nouvelle fois la dynamique vertueuse du groupe qui est portée par la qualité de ses solutions technologiques et pédagogiques permettant de suivre à distance et en présentiel ses 2850 cursus de formation dans les domaines de l'IT, du Digital, du Management et des Soft Skills.

Le groupe disposait au 31 décembre 2023 d'une trésorerie disponible de 8,8 M€ (liquidités 7,6 M€ et lignes de crédit mobilisables 1,2 M€) en hausse de +1,0 M€ par rapport à 2022.

CROISSANCE ET RENTABILITÉ

Fort de son positionnement et agissant sur un marché porteur, le groupe M2i dispose de bonnes perspectives de croissance et de progression de sa rentabilité opérationnelle. Après une fin d'année 2023 marquée par un certain attentisme, le groupe constate depuis le début de 2024 une meilleure tendance d'activité qui demande à se confirmer, d'autant que le mois de mai est attendu comme peu favorable cette année en termes d'activité.

PROCHAINE PUBLICATION

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023, le 15 mai 2024 au plus tard.

A propos de M2i

Acteur de référence des formations dans les domaines de l'IT, du Digital, du Management et des Soft Skills avec plus de 2 850 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est cotée sur le marché Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 5 276 985

Date de publication : 30 avril 2024

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz