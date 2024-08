M2i - CA S1: -6% - Net repli au T2 / Opinion: Achat / Objectif: 6 € / Potentiel: +14,3%

Actualité : CA S1

M2i annonce un CA T2 de 14,37 M€ en baisse de -13,7%. Après +4,6% au T1, le CA S1 ressort à 27,79 M€ en repli de -6%.

Comme indiqué dans notre précédent commentaire, nous attendions un T2 moins dynamique compte tenu à la fois d'un effet de base défavorable (T2 2023 +19,4%) et d'un mois de mai marqué par un nombre exceptionnellement élevé de jours fériés. Toutefois, le recul apparait plus marqué que prévu, la dissolution de l'Assemblée nationale début juin a sans doute ajouté de l'incertitude sur la fin de trimestre.



En parallèle de cette publication, M2i indique avoir été récompensé par Red Hat, filiale d'IBM, du prix de « Training Reseller of the Year » pour l'Europe du Sud. Cette récompense témoigne des performances du groupe et de sa capacité à développer sur le long terme les compétences nécessaires à la maîtrise des solutions Red Hat.

Rappelons qu'M2i est partenaire de nombreux autres grands éditeurs mondiaux (SAP, Microsoft, Salesforce) pour lesquels il a mis en place des offres à valeur ajoutée.

Perspectives

Le groupe continue d'anticiper de bonnes perspectives d'activité même s'il fait preuve de vigilance à court terme compte tenu du contexte économique plus incertain et d'une période plus difficile. Il ajoute qu'il va se concentrer sur la progression de sa rentabilité opérationnelle.



Au vu de ces éléments nous ajustons notre scénario. Nous tablons désormais pour 2024 sur une stabilité du CA (vs +5%) et une marge d'EBIT de 4,8% (vs 5,7% et 4,55% en 2023) .

Opinion & Objectif

Suite à la mise à jour des nos modèles, notre objectif de cours ressort désormais à 6 € (vs 6,19 €) ce qui offre un potentiel de hausse de 14,3%.

Nous confirmons donc notre opinion Achat.