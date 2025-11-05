M&S: Le bénéfice du S1 plombé par l'impact du piratage informatique

Une personne passe devant une boutique Marks & Spencer près de Marble Arch sur Oxford Street, à Londres

Marks & Spencer a fait état mercredi d'une baisse de 55,4% de son bénéfice sous-jacent au premier semestre, une performance qui reflète l'impact du piratage informatique survenu en avril et qui a forcé le géant britannique du détail à suspendre les commandes de vêtements en ligne pendant sept semaines, tout en affectant la disponibilité des produits alimentaires.

M&S a déclaré avoir réalisé un bénéfice ajusté avant impôts de 184,1 millions de livres (211,87 millions d'euros) sur les six derniers mois, contre 413,1 millions de livres il y a un an.

En mai, le groupe a estimé que la cyberattaque dont il a fait l'objet lui coûterait environ 300 millions de livres en perte de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année.

M&S a déclaré espérer réduire cet impact de moitié grâce à l'assurance, au contrôle des coûts et à des actions commerciales.

Mercredi, le détaillant a déclaré avoir reçu des indemnités d'assurance d'un montant de 100 millions de livres.

Il a également comptabilisé 167,8 millions de livres d'éléments d'ajustement, dont 101,6 millions de coûts liés à la cyberattaque.

Le groupe a été contraint de suspendre les commandes de vêtements en ligne pendant près de deux mois et les services "click and collect" pendant près de quatre mois.

La disponibilité des vêtements et des produits alimentaires dans les magasins a également été affectée par le piratage, tandis que des coûts supplémentaires liés aux déchets et à la logistique ont été encourus.

"Nous sommes convaincus que nous serons rétablis et sur la bonne voie d'ici à la fin de l'année financière", a déclaré M&S.

"Au second semestre, nous prévoyons donc un bénéfice au moins équivalent à celui de l'année dernière, les effets résiduels de l'incident continuant à s'atténuer dans les mois à venir".

(Rédigé par James Davey, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)