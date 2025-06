M&P - Signature d’un SPA pour l’acquisition d’intérêts supplémentaires dans les Blocs 3/05 et 3/05A en Angola

Établissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») a le plaisir d’annoncer la signature d’un accord conjoint avec Afentra plc (« Afentra ») en vue de l’acquisition des participations de Etu Energias S.A. (« Etu ») à hauteur de 10% dans le Bloc 3/05 et de 13,33% dans le Bloc 3/05A en Angola (l’« Acquisition »).



M&P a signé un accord de cession et d’acquisition (« SPA ») avec Etu pour 50% de cette transaction. Celle-ci est soumise aux conditions de finalisation habituelles, notamment l’approbation des autorités angolaises. M&P acquerra une participation supplémentaire de 5% dans le Bloc 3/05 et de 6,67% dans le Bloc 3/05A, pour un montant initial de 23 M$. Un complément de prix pouvant atteindre 11 M$ pourrait être versé en fonction du prix du pétrole, des performances de production et du développement de découvertes existantes.