M&P - Résultats du premier semestre 2024

Performance financière en forte hausse grâce à l’augmentation de la production



Production en part M&P au premier semestre 2024 : 37 113 bep/j, en hausse respectivement de 35% et 29% par rapport aux premier et second semestres 2023 (16% et 10% hors Venezuela)

Chiffre d'affaires de 412 M$ au premier semestre 2024, en augmentation de 38% par rapport au premier semestre 2023 (299 M$)

Excédent brut d'exploitation de 186 M$ ; résultat net consolidé de 105 M$, résultat net en part Groupe de 101 M$



Forte génération de cash flow et position de trésorerie nette positive



Flux de trésorerie généré par les opérations de 139 M$, flux de trésorerie disponible de 158 M$

Position de trésorerie nette positive de 27 M$ au 30 juin 2024, en amélioration de 147 M$ sur le semestre (120 M$ de dette nette au 31 décembre 2023)

Redistribution de la valeur créée aux actionnaires : dividende de 0,30€ par action (65 M$ au total) payé début juillet



Montée en puissance des opérations au Venezuela