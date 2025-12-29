 Aller au contenu principal
M&P : Approbation de l’ANH pour l’acquisition d’une participation de 61% dans le permis gazier Sinu-9 en Colombie
information fournie par Boursorama CP 29/12/2025 à 08:00

Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») a le plaisir d’annoncer que l’Agence Nationale des Hydrocarbures colombienne (« ANH ») a délivré son approbation concernant les transactions précédemment annoncées relatives à l’acquisition par M&P d’une participation totale de 61% et du rôle d’opérateur dans la licence gazière Sinu-9 en Colombie.

En conséquence, la condition d’obtention de l’approbation réglementaire de l’ANH est désormais satisfaite. Les parties vont procéder à la finalisation prochaine de l’opération, en remplissant les autres conditions usuelles de finalisation.

MAUREL & PROM
4,9140 EUR Euronext Paris 0,00%

