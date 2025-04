M&P - Activité pour le premier trimestre 2025

La production totale du Groupe en part M&P s’élève à 38 534 bep/j pour le T1 2025, à son plus haut niveau historique et en augmentation de 6% par rapport au T4 2024.

La production consolidée du Groupe en part M&P s’établit à 30 298 bep/j, en hausse de 5% par rapport au T4 2024. Le prix de vente moyen de l’huile s’établit à 74,9 $/b pour la période, en légère hausse de 1% par rapport au T4 2024 (74,2 $/b).

La production valorisée du Groupe (revenus des activités de production, hors décalages d’enlèvement et réévaluation des stocks) s’établit à 136 M$ au T1 2025. Le retraitement des décalages d'enlèvement, net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet négatif de 76 M$. Un seul cargo a été vendu sur la période en Angola, mais plusieurs enlèvements sont attendus au second trimestre au Gabon et en Angola, et ce dès avril.

Après intégration de 4 M$ de revenus relatifs aux activités de services, le chiffre d’affaires consolidé pour le T1 2025 s’établit à 64 M$.