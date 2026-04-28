M. Griffin, de Citadel, indique qu'il doit rencontrer la gouverneure de New York au sujet de l'orientation de la ville

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Suppression du paragraphe 3, car les propos attribués à Ken Griffin selon lesquels il n'obtiendrait aucun vote s'il se présentait à une élection ont été tenus par le directeur général de Ryanair, O'Leary, et non par Griffin, de Citadel)

Ken Griffin, fondateur et directeur général du fonds spéculatif et de la société de courtage Citadel, a déclaré mardi qu'il rencontrerait jeudi la gouverneure de New York, Kathy Hochul, pour discuter de l'« orientation future » de la ville.

Le fonds spéculatif Citadel, basé à Miami, s'est opposé à la tentative du maire de New York, Zohran Mamdani, d'utiliser le nom de Griffin dans le cadre de sa campagne visant à taxer les personnes résidant hors de l'État qui possèdent des résidences à New York.

Griffin a déclaré qu'il rencontrerait la gouverneure de New York pour discuter de l'orientation future de la capitale de l'État.

"New York va-t-elle remettre de l'ordre dans ses finances et se gouverner à partir d'une position de gouvernement fort et favorable aux entreprises? Pourquoi les Américains pensent-ils que nous pouvons pratiquer le socialisme?", a déclaré Griffin.