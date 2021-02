M&G va allouer 5Md£ à des entreprises non cotées durables

(NEWSManagers.com) - Le véhicule With-Profits du britannique M&G, dont l' encours s' élève à 136 milliards de livres sterling, va allouer jusqu' à 5 milliards de livres sterling à des entreprises privées travaillant à la création d' un monde plus durable.

Pour remplir cette nouvelle mission, M&G a créé une nouvelle équipe d' investissement internationale spécialisée dans les crédits privés, les actifs réels et financiers et les fonds de capital-investissement. Dénommée Catalyst, cette équipe de 25 personnes sera répartie entre Londres, Singapour, New York et Bombay.

Catalyst fera partie de la division "  Actifs privés et alternatifs " de M&G. La société de gestion gère déjà plus de 65,5 milliards de livres sterling en crédit privé, en capital-investissement et en immobilier pour le compte des assurés de Prudential et de clients externes.

L' équipe de Catalyst recherchera des opportunités partout dans le monde pour investir dans des entreprises non cotées qui, autrement, auraient du mal à trouver les capitaux nécessaires à leur développement et à leur croissance.

Catalyst se concentrera sur un large éventail d' impacts, allant de la gestion des risques ESG à l' impact positif en faveur des groupes vulnérables. L' équipe utilisera le cadre de classification des investissements de l' Impact Management Project pour classer les opportunités potentielles en trois catégories : 1. ESG - les entreprises ou les actifs qui agissent pour éviter les préjudices ; 2. Durables - ceux qui bénéficient aux parties prenantes en générant des résultats positifs pour les individus et la planète ; et 3. Impact - ceux qui apportent des solutions aux enjeux sociétaux et environnementaux.

Un filtrage sera basé sur les critères déjà établis pour tous les fonds ESG de M&G, qui excluent des secteurs tels que les jeux de hasard, le tabac et les armes controversées. Un filtrage positif se fera au moyen de la grille de notation ESG propriétaire de M&G, basée sur les normes internationales du SASB, et du cadre de référence du triple " I " pour les investissements à impact.