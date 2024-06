M&G relève la prudence de la Fed

(AOF) - "Quelques heures seulement après la publication d'un indice des prix à la consommation étonnamment bas, la Fed a décidé de maintenir les taux d'intérêt à leur niveau actuel et, plus important encore, a déplacé le graphique à points vers le haut, indiquant ainsi qu'elle ne réduirait ses taux qu'une seule fois cette année". C'est ce que relève Wolfgang Bauer, gérant taux chez M&G Investments dans une note publiée au lendemain des déclarations de la Fed. Pour lui "la prudence de la Fed devrait aider les faucons de la BCE à reporter de nouvelles baisses de taux pour l'instant".

