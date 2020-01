M&G Real Estate accélère sa croissance en Europe continentale

(NEWSManagers.com) - Le Brexit et le gel du fonds Property Fund en décembre n' ont pas réduit les ambitions du groupe britannique M&G en matière d' investissement immobilier, bien au contraire. " En Europe Continentale, nous avons profité du fait que le Royaume-Uni est moins en vue des investisseurs institutionnels en matière d' immobilier " a commenté Marc Reijnen, le patron Europe Continentale pour l' investissement immobilier et la gestion d' actifs de M&G Real Estate. Basé à Paris et parlant un parfait français, le Néerlandais s' est voulu rassurant sur le gel du fonds Property, pour la deuxième fois depuis sa création (la première fois ayant été dans la foulée du vote sur le Brexit). " Il s' agit d' un fonds distribué seulement auprès des particuliers britanniques et qui investissait uniquement au Royaume-Uni " , rappelle le dirigeant " Il affichait en outre une valorisation quotidienne, ce qui peut paraître une aberration pour un fonds immobilier " , a renchérit Brice Anger, directeur général de M&G en France.

Preuve de son ambition de grandir vite en Europe Continentale, le groupe a atteint les 4,6 milliards d' euros d' investissement dans la région contre 1 milliard il y a environ 4 ans. Les équipes sont aussi passées de moins d' une dizaine de personnes à 23 collaborateurs dont 10 basés à Paris. Le bureau parisien n' est donc plus seulement une succursale commerciale mais accueille aussi des gérants spécialisés depuis 2012 qui s' occupent de 21 actifs (" dont quatorze en France " , précise Audrey Tournereau, responsable de la gestion d' actifs pour la France) pour une valorisation de 1 milliard d' euros. Depuis Paris sont gérés les marchés luxembourgeois, belges et irlandais.

La société a aussi ouvert récemment des bureaux à Milan et Amsterdam qu' elle compte bien renforcer. Paris représente la plus grande présence d' Europe continentale, suivie de Francfort, Stockholm et Madrid, le Luxembourg constituant avant tout un centre administratif.

Au niveau mondial, le groupe britannique gère quelque 35,8 milliards d' euros, dont près de la moitié pour le compte de l' assureur Prudential, sa maison-mère. En Europe, ce taux tombe à 40%, le groupe cherchant à accroître sa part de clients externes.

Quant aux segments immobiliers visés, ils ont évolué ces dernières années au détriment du commerce (passé de 50% il y a 5 ans à 32% aujourd' hui) pour favoriser les bureaux, l' industrie (dont les plateformes logistiques tirées par le e-commerce) et le résidentiel.