M&G rachète Sandringham Financial Partners

(NEWSManagers.com) - M&G a annoncé mercredi un accord concernant le rachat de la société britannique de conseils financiers indépendants Sandringham Financial Partners. L'acquisition apportera à M&G plc plus de 2,5 milliards de livres (2,95 milliards d'euros) d'actifs conseillés, ainsi que des relations avec environ 180 partenaires conseillers agissant pour le compte de plus de 10.000 clients individuels. La société de gestion entend par-là renforcer ses services de gestion de patrimoine au Royaume-Uni. Elle a déjà créé en septembre 2020 M&G Wealth, qui réalise des activités de conseil et d' investissement. La transaction reste soumise à l' approbation des autorités réglementaires.