M&G nomme Jen Braswell à la tête de l'investissement à impact sur les marchés privés

(Zonebourse.com) - M&G Investments a nommé Jen Braswell au poste nouvellement créé de directrice mondiale de l'investissement à impact pour les marchés privés, une activité représentant près de 94 milliards d'euros d'encours. Le gestionnaire d'actifs entend ainsi accélérer son développement dans l'investissement à impact, où il gère déjà environ 16 milliards d'euros à travers plusieurs expertises, dont responsAbility, Catalyst et P Capital Partners.

Rattachée à Emmanuel Deblanc, directeur des investissements des marchés privés, Jen Braswell sera notamment chargée de renforcer les synergies entre les différentes expertises du groupe, de développer de nouvelles offres et de nouer des partenariats stratégiques à destination des investisseurs institutionnels.

Forte de près de 30 ans d'expérience, elle était auparavant Managing Director, Global Impact chez EQT et a également occupé plusieurs postes de direction chez British International Investment. Depuis janvier 2026, elle intervenait comme Senior Impact Advisor auprès de responsAbility.

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