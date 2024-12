M&G met au point un fonds de grandes capitalisations japonaises

M&G lance le fonds M&G (Lux) Japan Large Cap Opportunities Fund, une stratégie actions gérée activement exposée aux grandes entreprises japonaises.

Le fonds vient compléter la gamme en actions japonaises de la société de gestion, qui se compose notamment des stratégies M&G Japan et M&G Japan Smaller Companies.

Il permettra aux investisseurs de bénéficier de la croissance à long terme des entreprises japonaises et de tirer parti des inefficiences de prix, même à l’extrémité la plus liquide du marché.

Géré par Carl Vine, le fonds cherche à obtenir un rendement total supérieur à l’indice S&P/Topix 150 Net Return sur une période de cinq ans, tout en intégrant des critères ESG. Carl Vine est épaulé par l'équipe actions Asie-Pacifique de M&G qui gère plus de 23 milliards de dollars d’actifs dans la région.

L’équipe applique une approche bottom-up active de sélection de titres, notamment lorsqu’il existe des écarts significatifs entre le prix d’une société et le risque lié à sa détention. Elle adopte également une approche actionnariale forte avec une démarche d’engagement auprès des entreprises détenues pour les aider à dégager de la croissance et créer de la valeur sur le long terme, au profit des actionnaires et des clients.

Le fonds est classé Article 8 du règlement SFDR .

Laurence Marchal