M&G maintient une collecte positive au premier semestre

M&G a enregistré une collecte nette de 700 millions de livres au premier semestre 2023. Ce qui n’a pas empêché ses encours de reculer à 333 milliards de livres, contre 342 milliards de livres un an plus tôt. Le bénéfice ajusté avant impôts a néanmoins augmenté de 31?% pour atteindre 390 millions de livres sterling, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 284 millions de livres.

Sur les six premiers mois de cette année, la société de gestion cotée à Londres a souffert dans son activité institutionnelle britannique, avec des rachats de 3,8 milliards de livres. Cela a pesé sur l’activité institutionnelle dans son ensemble, qui est dans le rouge. « Il est difficile d’avoir une projection à long terme sur le derisking des fonds de pension britanniques, un phénomène extérieur à M&G », constate Joseph Pinto, le directeur général de la partie Asset Management de M&G depuis mars, interrogé par L’Agefi . « Mais la seconde partie de l’année sera sans doute meilleure que la première. Et notre stratégie est de nous diversifier et de capturer des parts de marché en Europe et en Asie, tant sur le wholesale que sur l’institutionnel », nuance-t-il.

De fait, sur la première partie de l’année, ces difficultés ont été contrebalancées par l’activité wholesale , l’international et les marchés privés.

L’activité wholesale a poursuivi son redressement avec 1,3 milliard de livres de collecte nette. « Cela a notamment été perceptible au Royaume-Uni, où les investisseurs se sont portés sur des fonds actions, alors que les investisseurs européens ont favorisé les fonds monétaires ou produits bancaires », observe Joseph Pinto.

Accélérer en France

L’international a aussi été porteur, avec 2,2 milliards de livres de flux entrants. Joseph Pinto précise que M&G « s’est très bien comportée dans l’espace institutionnel aux Pays-Bas, en Allemagne et dans les pays nordiques, qui sont des marchés importants pour nous ». En regardant plus loin, le dirigeant annonce qu’il veut « accélérer en France et continuer à croître en Allemagne, en Asie - comme au Japon et en Corée - et explorer le Moyen-Orient ».

Sur le cas particulier de la France, Joseph Pinto observe que M&G a été historiquement très présent auprès des CGP. Le dirigeant souhaite maintenant accélérer la diversification sur les investisseurs institutionnels. A cet égard, un responsable des ventes senior a été recruté pour mieux promouvoir l’offre à la fois cotée et non cotée auprès des institutionnels.

Au-delà de l’Europe, la société étoffe ses équipes en Asie. Elle va bientôt ouvrir un bureau à Séoul en Corée et a revu ses systèmes de licence à Taiwan, Hong Kong et Singapour.

Réduction de coûts pour 50 millions de livres en 2023

En termes de classes d’actifs, les marchés privés ont le vent en poupe, avec 700 millions de collecte nette. Cette activité, qui pèse 74 milliards de livres d’encours, soit un quart des encours totaux, représente 40 des revenus. Il s’agit donc d’une activité importante pour M&G. Joseph Pinto vient d’ailleurs de la réorganiser en six centres d’excellence. Un éventail qui est au complet, mais chacun des six centres d’excellence pourrait être développé « par des acquisitions ou le recrutement de nouvelles équipes », selon Joseph Pinto.

M&G a par ailleurs annoncé qu’elle aura réduit ses coûts de 50 millions d’ici à la fin de cette année et ainsi réalisé un quart de son programme de réduction de coûts de 200 millions de livres annoncé en mars dernier. Pour cela, « plusieurs actions ont été menées, comme la migration sur le wealth management de contrats d’assurance sur une nouvelle plateforme, la refonte du modèle opérationnel, la simplification de l’offre sur les marchés privés, la réduction des espaces de bureaux… », énumère Joseph Pinto. Le plan de départ volontaire, qui a concerné 200 personnes, a aussi pesé dans la balance, même si aucun chiffre n’a été fourni.

« Nous ne sommes qu’au début d’un voyage de trois ans, mais nous sommes convaincus d’être sur la bonne voie », a résumé Andrea Rossi, le directeur général de M&G, lors de la conférence de présentation des résultats.

Laurence Marchal