M&G lance un fonds obligataire à échéance sur 18 mois

" Alors que les rendements ont oscillé pendant des années autour et en dessous de zéro sur les marchés de la zone euro, la hausse de l'inflation et le resserrement des politiques monétaires ont poussé les rendements à la hausse, rendant l'investissement dans les titres obligataires à nouveau attractif ", explique le gérant.

(AOF) - La division d'investissement Public Fixed Income de M&G, qui représente 126 milliards d'euros d'actifs sous gestion, lance M&G (Lux) Fixed Maturity Bond 2, un fonds obligataire à échéance sur 18 mois pour les investisseurs européens, afin de « saisir l’opportunité la plus convaincante de la dernière décennie sur les marchés du crédit ». Il s’agira de « verrouiller des rendements annualisés attrayants entre 4,6 % et 4,8 % sur une période de 18 mois, sur la base des estimations des conditions actuelles du marché ».

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.