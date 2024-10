M&G lance un fonds d’obligations d’entreprises durables avec responsAbility

M&G annonce le lancement de sa première stratégie d’obligations d’entreprise durables en collaboration avec responsAbility, une société de gestion d’actifs suisse dédiée à l’impact et acquise en 2022 par M&G. Classé Article 9 par la règlementation SFDR, le fonds est baptisé M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund a été élaboré dans le cadre d’un dialogue actif avec des investisseurs institutionnels et discrétionnaires à la recherche de stratégies obligataires actives durables, explique un communiqué.

L’équipe de gestion appliquera une approche de crédit fondamentale, à travers un portefeuille très diversifié d’obligations investment grade mondiales sélectionnées de manière active et selon leur capacité à opérer un changement positif sur six domaines distincts : amélioration de la santé, amélioration des conditions de travail et d’éducation, inclusion sociale, économie circulaire, solutions environnementales et actions climatiques. Les investissements seront associés aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies selon leurs contributions et les obligations détenues en portefeuille seront réparties comme suit :

Le fonds sera cogéré par Mario Eisenegger et Ben Lord, issus de la division obligataire de M&G. responsAbility agira en tant que conseil en investissement (apport d’idées complémentaires sur les thématiques liées au développement durable), et sera également membre du comité indépendant Impact, ODD & Solutions de M&G.

Dix ans après l'émission de la première obligation verte corporate en 2013, le marché des obligations ESG offre aujourd’hui aux investisseurs un univers croissant d’obligations vertes, sociales et durables. Au cours des trois premiers trimestres de 2024, le montant des émissions mondiales d’obligations d’entreprises ESG a atteint 306 milliards de dollars, ce qui représente 23?% de l’offre d’obligations d’entreprises européennes investment grade .

L'Agefi