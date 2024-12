M&G lance un fonds actions japonaises axé sur les grandes capitalisations

(AOF) - M&G annonce le lancement du fonds M&G (Lux) Japan Large Cap Opportunities Fund, une stratégie actions gérée activement qui donnera accès aux "tendances structurelles qui constituent la croissance à long terme des grandes entreprises japonaises". Ce fonds s’appuie sur l’expertise et le succès reconnus de M&G en matière de gestion sur le marché japonais et vient compléter sa gamme actions japonaises déjà récompensée. Sa nouvelle approche plus globale est axée sur la génération d'alpha issue de sociétés de grande capitalisation japonaises.

Selon M&G, le fonds permettra aux investisseurs de "bénéficier de la croissance à long terme des entreprises japonaises" et de "tirer parti des inefficiences de prix, même à l'extrémité la plus liquide du marché".

Géré par Carl Vine, le fonds cherchera à obtenir un rendement total supérieur à l'indice S&P/Topix 150 Net Return sur 5 ans, tout en intégrant des critères ESG. Carl Vine sera est épaulé par l'équipe Actions Asie-Pacifique de M&G qui gère plus de 23 milliards de dollars d'actifs dans la région.

M&G affirme que les entreprises japonaises sont "en train de connaître une croissance structurelle", alimentée par un meilleur environnement macroéconomique, la sortie de la déflation et d'importantes évolutions de la culture d'entreprise.

L'équipe appliquera une approche "bottom-up" active de sélection de titres, notamment lorsqu'il existera "des écarts significatifs entre le prix d'une société et le risque lié à sa détention".

Elle adoptera également une "approche actionnariale forte" avec une "démarche d'engagement auprès des entreprises détenues" pour les aider à dégager de la croissance et créer de la valeur sur le long terme.