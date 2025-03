M&G Investments présente un fonds axé sur les actions chinoises

(AOF) - M&G Investments lance le fonds M&G (Lux) China Fund, dont la stratégie d'investissement est centrée sur un univers d'environ 300 actions chinoises. Le fonds détiendra entre 50 et 80 actions et se concentrera sur " les sociétés de qualité présentant des bilans solides, des flux de trésorerie durables et des valorisations attrayantes ". M&G (Lux) China Fund aura pour objectif d'offrir un rendement total (croissance du capital et revenus) net de frais de gestion supérieur à celui de l'indice MSCI China avec 100% d'actions chinoises de classe A sur une période de cinq ans.

" Selon nous, la capitalisation boursière de la Chine est actuellement disproportionnée par rapport à la taille de son économie, et de nombreuses actions se négocient à des niveaux de valorisation attrayants ", a déclaré le gérant, David Perrett. " Notre approche bottom-up, associée à une gestion rigoureuse des risques, devrait nous permettre d'offrir des rendements réguliers et attrayants à nos investisseurs ".