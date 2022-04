M&G Investments nomme un responsable adjoint de l’Italie

(NEWSManagers.com) - M&G Investments vient de nommer Dario Carrano responsable adjoint de l’Italie, rapporte Funds People Italia. L’intéressé sera rattaché à Andrea Orsi, responsable de l’Italie et de la Grèce. Il sera en outre responsable de la gestion et de la croissance de la clientèle discrétionnaire de la société de gestion britannique, c’est-à-dire les sélectionneurs de fonds, les acquéreurs de fonds, les gérants et les fonds de fonds.

L’équipe de M&G en Italie compte 35 personnes, dont dix dédiées à la clientèle advisory et discrétionnaire, cinq aux investisseurs institutionnels et quatre au service clients. L’Italie est le deuxième marché pour la société de gestion britannique après le Royaume-Uni.

Par ailleurs, l’équipe immobilière de M&G a été renforcée à Milan, avec l’arrivée de Federica Mordillo en tant qu’associée. L’intéressée a travaillé pour Generali Real Estate et CBRE. Plusieurs personnes ont aussi été promues.