M&G investit 300 millions de dollars dans le label musical Seeker Music

La société de gestion britannique M&G a investi 300 millions de dollars dans le label musical californien Seeker Music, qu’il détient à 100?%.

Cet investissement dans la société d'édition musicale et de production discographique américaine « prouve que les actifs immatériels peuvent jouer un rôle de premier plan dans les portefeuilles d’investissement », indique un communiqué de M&G. Grâce à son catalogue de droits d’auteur musicaux, le gestionnaire coté à Londres génère des revenus annuels croissants qui dépassent actuellement les 17 millions de livres sterling.

Fondée par M&G à Los Angeles en 2020 et dirigée par Evan Bogart, compositeur et lauréat d’un Grammy Award, Seeker « révolutionne l’utilisation des catalogues musicaux », selon M&G. Sa méthode consiste à faire travailler son équipe créative avec des compositeurs et des musiciens pour réinventer d’anciens tubes en nouveaux succès.

17.000 droits d’auteur et enregistrements originaux

Un exemple de transformation réussie est celui du tube hip-hop « A Bar Song » de Shaboozey, un classique très apprécié des clubs de hip-hop, réinventé en musique country, ce qui lui a permis de toucher une nouvelle génération de mélomanes. « A Bar Song » est désormais à égalité avec la chanson ayant occupé le plus longtemps la première place du Billboard Hot 100, avec 69 semaines à la tête du classement.

Avec une collection de plus de 17.000 droits d’auteur et enregistrements originaux, Seeker a signé une multitude de talents, parmi lesquels des auteurs-compositeurs, des producteurs et des artistes. Seeker compte également 38 chansons dans le prestigieux « Billion Club » de Spotify.

Le titre « I Love Rock ‘n’ Roll » de Joan Jett figure actuellement dans le top 20 des titres les plus rentables, aux côtés de « Ghost » de Justin Bieber, « Wrecking Ball » de Miley Cyrus, « Before You Go » de Lewis Capaldi, « Return of the Mack » de Mark Morrison, « Memories » de Maroon 5 et « Sailing » de Christopher Cross.

Laurence Marchal