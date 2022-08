M&G fusionne deux fonds d’allocation d’actifs

(NEWSManagers.com) - M&G a annoncé fin juillet son projet de fusionner le fonds M&G (Lux) Conservative Allocation Fund dans le fonds M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund. Les deux stratégies ont en commun une approche flexible en matière d’allocation d’actifs. Mais en tant que stratégie classée article 9 du règlement SFDR, M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund a également pour objectif d’avoir un impact sociétal positif en répondant aux principaux enjeux sociaux et environnementaux du monde. Lancé en 2018, ce fonds est géré par Maria Municchi.La fusion s’explique par un intérêt moins marqué des investisseurs pour le fonds Conservative Allocation Fund, conjugué à l’évolution des marchés obligataires au cours des dernières années « qui a rendu difficile l’atteinte systématique de ses objectifs de rendement dans les limites de ses critères de volatilité », selon la société de gestion. « Le fonds absorbant détient généralement une part plus élevée d’actions et plus faible de titres obligataires que le fonds absorbé, lui offrant ainsi un meilleur potentiel de performance à long terme sans pour autant accroître de manière significative sa volatilité », poursuit-elle.La fusion prendra effet le vendredi 21 octobre 2022.