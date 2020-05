M&G et Sanso lancent un mandat de gestion pour les family office

(NEWSManagers.com) - M&G Investments s' associe à Sanso Investment Solutions pour le lancement de l' offre " M&G by Sanso " , son premier mandat de gestion à destination des family office géré par Sanso IS. Le family office Fair/e est le principal sponsor de cette initiative et bénéficie à ce titre d' une exclusivité temporaire au profit de ses clients.

Lancé le 1er avril dernier, le mandat " M&G by Sanso " associe le savoir-faire de Sanso IS en matière de gestion sous mandat, de sélection de fonds et de gestion diversifiée et celui de M&G en termes d' allocation d' actifs globale sur les actions, les obligations et les devises. M&G agit en tant que conseil de Sanso IS pour l' allocation et la sélection des fonds M&G.

Les mandats gérés pour le compte des clients de Fair/e s' articulent autour de deux profils de risques. Un premier profil " modéré " dont l' exposition aux actions varie entre 0 et 30% et un profil plus dynamique dont l' exposition aux actions peut être comprise entre 40 et 100%. " M&G by Sanso " pourra être souscrit en compte titre et en assurance vie en France et au Luxembourg.

" Cette solution d' investissement adressée aux clients d' un family office est une première pour M&G en France dans la mesure où nos mandats étaient jusqu' à présent réservés uniquement aux investisseurs institutionnels " , a commenté Brice Anger, directeur général de M&G France.