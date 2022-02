M&G entre au capital de Moneyfarm

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique M&G Investments vient de prendre une participation minoritaire dans la fintech italienne Moneyfarm à l'occasion d'un nouveau tour de financement d'un montant d'environ 53 millions d'euros.

Poste Italiane, déjà actionnaire minoritaire de la fintech milanaise depuis 2019, a aussi souscrit à cette augmentation de capital afin de ne pas se faire diluer. La fintech compte comme autres actionnaires Allianz Global Investors, Cabot Square Capital et United Ventures.

Dans le même temps, M&G et Moneyfarm ont signé un partenariat commercial pour le lancement sur le marché britannique d'une nouvelle solution d'investissement digitale sous la marque M&G Wealth.

La société de gestion profitera de la plate-forme " platform as a service " de Moneyfarm pour proposer au Royaume-Uni un produit entièrement digital aux clients particuliers de nouvelle génération. Cet accord commercial B2B2C est le premier du genre sur le marché britannique pour la société.

Plus globalement, le nouveau tour de financement vise trois objectifs : agrandir la base de clients particuliers (segment B2C), élargir l'offre avec de nouvelles solutions d'investissement et de développement du segment B2B2C par le biais de partenariats stratégiques, conforter sa position sur ses marchés de référence que sont l'Italie et le Royaume-Uni.