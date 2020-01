M&G choisit un responsable de la distribution Asie hors-Japon

(NEWSManagers.com) - Le britannique M&G vient de nommer Berny Lin au poste nouvellement créé de responsable de la distribution Asie hors-Japon. Chargé de l'animation des équipes de Singapour et de Hong Kong, il sera rattaché à Loretta Ng, directrice de l'Asie, recrutée en octobre dernier.

Berny Lin arrive d'Eastspring, chez qui il était directeur de la distribution et du marketing depuis 2011. Auparavant, il fut notamment directeur de la clientèle institutionnelle chez Deutsche Far Eastern Asset Management (2008-2011), et vice-président chez Deutsche AM Hong Kong (2005-2008).