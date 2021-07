M&G aligne deux fonds sur les Accords de Paris

(NEWSManagers.com) -

M&G a ajouté un nouvel objectif en matière de durabilité pour ses fonds M&G (Lux) Global Select et M&G (Lux) Pan European Select. Ces fonds se conforment désormais aux dispositions de l' article 9 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Afin de refléter ces changements, qui entreront en vigueur le 30 juillet 2021, les fonds seront renommés M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned et M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned. John William Olsen continuera de gérer les deux produits.

Les fonds prennent en compte des critères supplémentaires leur permettant de s' aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. Les entreprises éligibles aux deux portefeuilles seront soit des sociétés à faibles émissions de carbone présentant une intensité carbone moyenne pondérée réduite de 50 % par rapport à celle de l'indice de référence respectif de chaque fonds, ou des sociétés qui s' engagent à mettre en place des stratégies scientifiques pour ramener les émissions à un niveau net de zéro d' ici 2050 (SBTi).

En vertu de cette nouvelle approche climatique, l'intensité carbone moyenne pondérée des portefeuilles sera globalement inférieure de plus de 50 % à celle de leur moyenne de référence. Le gérant du fonds s'attend à ce que plus de 90 % des entreprises composant les portefeuilles aient mis en place des SBTi d'ici 2025. Les facteurs climatiques, tels que la contribution positive des entreprises à la réduction des émissions de CO2 et à l'obtention d'un résultat net nul, joueront également un rôle dans sélection des titres.