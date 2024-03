M&G affiche une collecte et un bénéfice en hausse pour 2023

Andrea Rossi peut être satisfait à l’issue de son premier exercice entier à la tête de M&G. La société de gestion britannique a affiché un bénéfice d’exploitation ajusté avant impôts de 797 millions de livres, en hausse de 28% sur un an. Sa collecte nette est ressortie à 1,1 milliard de livres sur l’ensemble de l’année 2023, en rebond par rapport aux 200 millions de 2022, et les encours se sont établis à 343,5 milliards de livres (en très légère augmentation). Le gestionnaire a parallèlement réalisé des économies de coûts de 73 millions de livres sur l’année, en ligne avec son plan d’économies de 200 millions de livres d’ici à fin 2025.

« Nous sommes ravis de ces résultats au global, puisque nous avons annoncé des croissances élevées de nos indicateurs et une très forte solidité du bilan », a confirmé à L’Agefi Joseph Pinto, le nouveau directeur général de la branche Asset Management de M&G. La société en compte deux autres, à savoir Life et Wealth .

L’Allemagne et les Pays-Bas dopent la collecte internationale

Le pôle gestion d’actifs a enregistré des souscriptions nettes de 800 millions de livres, après des rachats de 200 millions de livres en 2022. Les encours sont restés stables à 154,2 milliards de livres. La collecte masque une situation contrastée. L’activité wholesale a engrangé 1,5 milliard de livres sterling et M&G note avoir été l’un des meilleurs vendeurs de fonds au Royaume-Uni. L’activité institutionnelle a en revanche connu des flux négatifs de 700 millions de livres. Mais cela est uniquement le fait des institutionnels britanniques, qui ont retiré un total de 6,2 milliards de livres sur l’année, avec toutefois un ralentissement au second semestre. Le reflux a en partie été compensé par le dynamisme de l’activité de M&G à l’international. La société y a collecté 5,5 milliards de livres.

L’international est de fait un des axes forts de développement de M&G, a confirmé Joseph Pinto. La société de gestion a renforcé son équipe de distribution dans différents pays, en promouvant et recrutant de nouveaux dirigeants. C’est notamment le cas en France, où Kelly Hébert vient de remplacer Brice Anger. La société a aussi recruté des responsables au Japon, en Corée, à Taïwan… « Nous voulons avoir davantage de moteurs de croissance en matière de distribution. A terme, nous voulons disposer d’une quinzaine de moteurs de distribution à travers le monde, avec les doubles segments institutionnels et wholesale, afin d’être toujours en croissance en termes de flux et d’avoir d’une meilleure diversification du business », détaille Joseph Pinto.

M&G souligne avoir collecté 16 milliards de livres à l’international ces quatre dernières années. Et, depuis 2020, ses encours y ont augmenté de 38% à 83 milliards de livres. En 2023, le principal contributeur de l’international a été l’Allemagne, avec 1,4 milliard de livres, devant les Pays-Bas (+1,3 milliard de livres) et l’Australie (+1,1 milliard de livres). Le Japon, la Suisse et l’Europe du Nord viennent ensuite. La France ne figure pas parmi les meilleurs élèves. Mais Joseph Pinto indique que Kelly Hébert met tout en œuvre pour insuffler une nouvelle dynamique.

Renforcer les équipes sur l’illiquide

« Nous n’avons pas démérité en 2023, au cours d’une année où il y a eu très peu de flux nets vers la gestion active, et où les investisseurs se sont dirigés principalement vers la gestion monétaire et la gestion passive, deux catégories où nous sommes absents », résume Joseph Pinto. Les clients de M&G se sont portés sur les actions, le multi-actifs et l’obligataire, mais aussi sur les actifs privés et l’impact.

Dans ce contexte plus difficile, le bénéfice de la gestion d’actifs est en retrait à 242 millions de livres, contre 264 millions en 2022. Cela est dû à un léger recul des revenus et une hausse des coûts. Le coefficient d’exploitation s’est aussi détérioré, à 79%, contre 77% précédemment. L’objectif est d’atteindre les 70% à fin 2025. Mais Joseph Pinto reste confiant. « Les initiatives de réduction de coûts prises en 2023 vont porter leurs fruits à plein en 2024 », observe-t-il.

Pour 2024, le dirigeant se montre « plutôt optimiste ». « Si les taux commencent à baisser, il va y avoir un déploiement sur le crédit, où nous sommes bien positionnés », argumente-t-il. Il ajoute que M&G veut continuer à étoffer ses équipes, notamment dans l’illiquide, via des recrutements ou acquisitions d’équipes. Et ce, « en raison d’une demande forte de l’assureur en interne et d’une demande à terme des clients tiers ». Enfin, il continue à miser sur l’international.

Laurence Marchal