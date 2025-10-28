 Aller au contenu principal
M. Fink, de BlackRock, estime que les investisseurs devraient continuer à surpondérer les États-Unis
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 08:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de BlackRock BLK.N , Larry Fink, a déclaré mardi que les investisseurs devraient continuer à surpondérer les États-Unis au cours des 18 prochains mois, l'argent revenant vers la première économie mondiale au cours des deux derniers mois en particulier.

"La plupart des investisseurs mondiaux ont une très forte surpondération aux États-Unis et c'est là qu'il faut maintenir cette surpondération pour les 18 prochains mois", a-t-il déclaré lors d'une conférence sur l'investissement à Riyad.

