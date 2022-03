Lyxor suspend deux ETF Russie dont les encours se sont évaporés

(NEWSManagers.com) - Lyxor aura maintenu la cotation de ses deux ETF actions Russie jusqu'à ce jeudi 3 mars. Les fonds Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF et Lyxor MSCI Russia UCITS ETF, qui continuaient à s'échanger sur de nombreuses places européennes malgré la fermeture de la Bourse de Moscou, viennent d'être suspendus, a appris NewsManagers.

"Compte tenu de la suspension de cotation par Euronext, Borsa Italiana et Deutsche Borse de tous les ETF sur la Russie, ainsi que de la suspension des titres sous-jacents de leurs indices, il a été décidé dans l’intérêt de la protection des porteurs de suspendre les souscriptions et rachats ainsi que la valeur liquidative à compter du 4 mars et pour une durée indéterminée", nous a précisé la société.

Les deux véhicules affichaient tous les deux ce vendredi une performance de -96,33% depuis le premier janvier. Les encours sous gestion du premier ont quasiment disparu, passant de 32,8 millions d'euros à fin janvier à un microscopique un million le 2 mars. Le second compte encore quelques supporters, puisqu'il affichait 16 millions d'encours au 3 mars, en hausse de deux millions par rapport à la veille, malgré une valeur liquidative quasi-inchangée. A fin janvier, ce fonds indiciel coté comptait 292,9 millions d'euros d'encours.

Ces deux ETF pouvaient encore coter cette semaine malgré la fermeture de la Bourse moscovite car ils répliquaient la performance d'un indice composé principalement de certificats de dépôt global (GDR, global depositary receipts) cotés à Londres. Cette réplication était par ailleurs réalisée de manière synthétique, via des swaps. L'accès à des titres cotés à Moscou n'était donc pas nécessaire pour maintenir le calcul de la valorisation.

Interrogé sur une éventuelle liquidation de l'un des fonds, Lyxor n'a pas fait de commentaire.