Lyxor lance des ETF sur le changement climatique

(NEWSManagers.com) -

Lyxor crée une gamme de quatre ETF dédiés à la lutte contre le réchauffement climatique. Présentés comme les premiers du genre en Europe, ces fonds ont été conçus pour respecter les objectifs de réduction des émissions de CO2 définis par les Accords de Paris de 2015.

Ces ETF climat se différencient de l' offre " bas carbone " qui a fleuri dernièrement sur le marché européen. " Les ETF low carbon actuels sont basés sur des indices qui tiennent compte de l' empreinte carbone des émetteurs, mais pas de la capacité de ces derniers à diminuer leurs émissions dans le futur et à contribuer à la diminution générale de ces émissions " , explique François Millet, responsable de la stratégie ESG et innovation chez Lyxor ETF, interrogé par NewsManagers. " Les indices low carbon existants sont tournés vers la gestion du risque et non l' impact. Il n' y a aucun aspect prospectif qui va consister à aller chercher les émetteurs qui sont sur une trajectoire de décarbonation qui vont permettre de respecter le scénario des Accords de Paris " , poursuit-il.

Les indices changement climatique de MSCI que répliquent les quatre nouveaux ETF se fondent quant à eux sur l' objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Cela implique une réduction des gaz à effet de serre de 7 % par an pour atteindre la neutralité carbone d' ici à 2050. A titre de comparaison, " les indices traditionnels impliquent des hausses de températures de 4 à 6 degrés d' ici à 2100 " , illustre François Millet.

Ces indices prennent en outre en considération les objectifs de l' Union européenne sur les indices définis dans le cadre du plan d' action sur le financement d' une croissance durable de 2018. Ce plan prévoyait la création de nouveaux indices de transition climatiques destinés à aider les investisseurs à rediriger leurs capitaux vers des portefeuilles ayant une trajectoire de décarbonation cohérente avec les objectifs des Accords de Paris.

" Les indices que nous lançons ont vocation à se transformer en EU Climate Transition Benchmark lorsque les décrets d' application de la réglementation auront été approuvés " , souligne d' ailleurs François Millet.

Les ETF ESG continuent de collecter

La nouvelle gamme offre une exposition à l' Europe, aux Etats-Unis, aux marchés émergents et au monde. Deux ETF (marchés émergents et Etats-Unis) sont cotés sur Euronext en euros depuis le 26 mars et seront lancés à Londres (en dollars) le 7 avril. Les deux autres ETF suivront rapidement.

L' univers des indices climat de MSCI reste proche de celui des indices traditionnels du fournisseur d' indices, puisque seules les valeurs ne respectant pas le Global Compact des Nations Unies sont exclues. Mais la pondération varie. " Les valeurs sont repondérées en fonction d' un score de transition bas carbone, calculé en associant un score d' intensité carbone des sociétés et un score de management de la transition. Le score de management tient compte des politiques climat mises en place par la société, des engagements, de la gouvernance globale, de la mise en place de reporting et de l' expression d' objectifs " , détaille François Millet.

Avec cette offre, Lyxor espère capter une part des flux qui continue de se diriger vers les ETF ESG en dépit de la crise liée à la pandémie du coronavirus. François Millet note qu' entre le 24 février et le 25 mars, les ETF en Europe sont passés d' une collecte nette pour 2019 de 23 milliards d' euros à une décollecte de 12,7 milliards d' euros, selon les données de Bloomberg. Dans le même temps, les ETF ESG ont continué de collecter et affichent 6,7 milliards d' euros de souscriptions nettes depuis le 1er janvier.

François Millet estime aussi que, lorsque la crise sera terminée, les stratégies ESG devraient profiter du retour des investisseurs sur les marchés. " De nombreux investisseurs lorsqu' il se repositionneront en profiteront pour se diriger vers des stratégies ESG qu' ils avaient déjà analysées et prévues de mettre en œuvre " , prédit-il.