Lyxor durcit à son tour sa politique de vote en AG sur le climat

LONDRES, 20 avril (Reuters) - Le gestionnaire d'actifs français Lyxor, filiale de la Société générale SOGN.PA , a annoncé à son tour lundi qu'il allait durcir ses critères de vote sur les questions liées au climat lors des assemblées générales annuelles des sociétés dont il est actionnaire. Cette évolution, déjà engagée entre autres par l'américain BlackRock BLK.N et Allianz Global Investors, filiale de l'assureur allemand Allianz ALVG.DE , répond aux demandes des autorités politiques et réglementaires en faveur d'une prise en compte accrue des stratégies des sociétés cotées en matière de transition énergétique. Pour la saison des assemblées générales qui vient de débuter, Lyxor pourrait ainsi refuser de donner quitus au conseil d'administration ou d'approuver la reconduction d'un administrateur impliqué en cas de "controverses environnementales" ou d'absence de transparence sur les émissions de gaz à effet de serre. Un refus de donner quitus à des décisions du conseil d'administration pourrait faciliter des procédures judiciaires visant des administrateurs. A partir de l'an prochain, Lyxor pourrait aussi refuser d'approuver la réélection du président du conseil d'administration qui n'appliquerait pas les recommandations du Groupe de travail sur la transparence financière liée au climat créé par le Conseil de stabilité financière, un code de conduite en matière de prise en compte du risque climatique par les entreprises. Lyxor se prononcera également contre la politique de rémunération des dirigeants si celle-ci ne prend pas suffisamment en compte le climat et d'autres considérations "extra-financières". Le gestionnaire, dont les actifs sous gestion représentaient fin mars environ 148 milliards d'euros, précise qu'il devrait se prononcer cette année sur au moins 5.000 résolutions lors de plus de 400 assemblées générales. (Simpon Jessop, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -2.55% ALLIANZ XETRA +1.10% BLACKROCK NYSE +3.64%