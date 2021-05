Lyxor collecte plus de 6Md€ au premier trimestre

(NEWSManagers.com) - La Société Générale, qui présentait ce 10 mai ses résultats du premier trimestre 2021, a indiqué que sa filiale de gestion d'actifs Lyxor, en cours de cession à Amundi, avait vu ses actifs sous gestion grossir de 9,9% par rapport à fin décembre 2020, à 154 milliards d' euros. La collecte nette a été de +6,2 milliards d' euros sur le trimestre. Malgré cela, le produit net bancaire trimestriel de Lyxor baisse de 3 millions d'euros par rapport à la même période de l'an dernier pour revenir à 47 millions d' euros.

Dans le pôle réunissant la gestion d' actifs et la banque privée de Société Générale, le produit net bancaire s' inscrit à 225 millions d' euros au premier trimestre 2021, en baisse de -1,7% par rapport au premier trimestre 2020 (-2,2% à périmètre et change courants).

La banque privée affiche une performance en légère baisse de -1,1% par rapport au premier trimestre 2020 (à 173 millions d' euros), impactée par des pressions sur la marge d' intérêt et malgré une forte activité commerciale. La collecte nette, qui s' élève à +2,5 milliards d' euros, a été positive dans toutes les régions. Les actifs sous gestion sont en hausse de +4,1% par rapport à fin décembre 2020, à 121 milliards d' euros.

De façon plus globale, le groupe bancaire a bien démarré l'année, porté par le rebond de ses activités de marché et par la baisse des provisions passées pour absorber le choc de la crise sanitaire.

Société Générale a fait état d'un résultat net de 814 millions d'euros au titre du premier trimestre, contre une perte de 326 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat net sous-jacent a été multiplié par plus de 10 sur la période, à 1,3 milliard d'euros.