Lyten acquiert l'usine de recyclage de batteries Northvolt Revolt en Suède

Lyten a conclu un accord contraignant pour acquérir Revolt, l'ancien site de recyclage de batteries de Northvolt, a déclaré la startup américaine vendredi, deux semaines après avoir achevé l'achat des actifs suédois de Northvolt en faillite.

Lyten, un développeur de batteries lithium-soufre basé dans la Silicon Valley , a ravivé les espoirs des fabricants européens de batteries en rachetant Northvolt , autrefois considérée comme la meilleure chance de la région de concurrencer les fabricants chinois de batteries pour véhicules électriques.

* "Nous sommes en train d'identifier les bons partenaires pour redémarrer et développer les opérations de recyclage au Lyten Industrial Hub à Skelleftea", a déclaré Dan Cook, directeur général de Lyten, dans un communiqué.

* L'accord avec Northvolt comprend des licences sur des technologies clés, a précisé Lyten.

* Le site de Revolt, l'une des plus grandes usines de recyclage de batteries entièrement intégrées d'Europe, est situé à côté de la gigafactory Ett de Lyten à Skelleftea.

* L'installation, dont la capacité de recyclage installée est de 8 500 tonnes par an et dont l'infrastructure peut être étendue, prend en charge le recyclage du lithium, du cobalt, du nickel et du manganèse, selon Lyten.

* Les conditions financières de l'opération ne sont divulguées par aucune des parties.

* L'acquisition devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de cette année.