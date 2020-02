Lysogene annonce sa position de trésorerie au 31 décembre 2019

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 26,5 millions d'euros au 31 décembre 2019



PARIS, France - le 17 février 2020 - Lysogene (FR0013233475 - LYS), société biopharmaceutique pionnière de phase 3 spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd'hui sa position de trésorerie au 31 décembre 2019.



« Notre position de trésorerie à fin 2019 est en ligne avec nos attentes, et nous permet de sereinement avancer nos programmes de développement, avec notamment le traitement du 16ème patient dans notre essai clinique de phase 2/3 avec LYS-­-SAF302 dans la MPS IIIA » a déclaré Karen Aiach, Fondatrice et Directrice Générale de Lysogene.