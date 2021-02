Lysogene annonce l'obtention d'un financement non dilutif de 5 millions d'euros

Pour recevoir toute l'information financière de Lysogene en temps réel, faites-en la demande par mail à lysogene@newcap.eu



- Accord reçu de la BRED pour un financement non dilutif de 5 millions d'euros sous forme de PGE

- Renforcement de la trésorerie et extension de la visibilité financière au T2 2022



Lysogene (FR0013233475 - LYS),société biopharmaceutique de phase 3 s'appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd'hui l'obtention d'un financement non dilutif de 5 millions d'euros de la part de la BRED sous forme de prêt garanti par l'Etat (PGE). Ce financement permet d'étendre la visibilité financière de la Société jusqu'au 2e trimestre 2022, contre la fin du 4e trimestre 2021 précédemment.