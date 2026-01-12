 Aller au contenu principal
Lyra Therapeutics plonge après avoir interrompu le développement de son principal médicament nasal
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Lyra Therapeutics LYRA.O ont chuté de 39% à 2,28 dollars avant la mise sur le marché ** LYRA déclare qu'elle cessera de développer son principal médicament LYR-210 pour la rhinosinusite chronique, une inflammation des voies nasales et des sinus

** La société déclare qu'elle va réduire la plupart de ses effectifs; elle conserve son directeur général et son directeur financier en tant que consultants

** SSG Capital Advisors a été engagé pour explorer les alternatives stratégiques - LYRA ** Cette décision intervient après que la société a fait état de résultats positifs d'essais cliniques de phase avancée pour le LYR-210 en juin , ce qui a fait grimper les actions de plus de 300 %

** LYRA disposait de 22,1 millions de dollars de liquidités au 30 septembre et prévoit que les fonds restants dureront jusqu'au troisième trimestre 2026

** L'action a chuté de 71,5 % en 2025

