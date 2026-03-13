LyondellBasell signale un incendie sur son site de Bayport, au Texas

LyondellBasell LYB.N a déclaré jeudi en fin de journée qu'un incendie s'était déclaré sur son site de Bayport, au Texas, vers 21 heures, et a ajouté que tout le personnel était sain et sauf.

"Les équipes de lutte contre l'incendie et d'intervention sur site ont été immédiatement activées et s'efforcent de circonscrire l'incendie avec l'aide de Channel Industries Mutual Aid, ainsi que des équipes de lutte contre l'incendie de nos sites voisins", a déclaré la société dans une réponse par courriel à Reuters.