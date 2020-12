Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LyondellBasell Et Suez annoncent l'acquisition de la belge TIVACO Reuters • 07/12/2020 à 14:16









7 décembre (Reuters) - SUEZ SA SEVI.PA : * LYONDELLBASELL ET SUEZ AUGMENTENT LEUR CAPACITÉ DE RECYCLAGE DU PLASTIQUE * LYONDELLBASELL ET SUEZ ONT ANNONCÉ AUJOURD'HUI L'ACQUISITION DE TIVACO * L'ENTREPRISE SERA INTÉGRÉE À QUALITY CIRCULAR POLYMERS (QCP), LA JOINT-VENTURE SPÉCIALISÉE DANS LE RECYCLAGE DU PLASTIQUE APPARTENANT À PARTS ÉGALES À LYONDELLBASELL ET SUEZ * QCP AUGMENTERA SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE MATÉRIAUX RECYCLÉS POUR ATTEINDRE ENVIRON 55 000 TONNES PAR AN Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

