LyondellBasell en hausse grâce à un plan d'économies de 1,3 milliard de dollars

30 janvier - ** Les actions du fabricant de produits pétrochimiques LyondellBasell LYB.N en hausse de 1,6 % à 50,74 $ avant le marché

** LYB vise 1,3 milliard de dollars d'économies d'ici 2026, tout en continuant à contrôler étroitement les coûts dans un contexte de volatilité des prix des matières premières et de l'énergie

** La société prévoit de générer un flux de trésorerie supplémentaire de 500 millions de dollars cette année

** Annonce une perte surprise de 26 cents par action au quatrième trimestre, contre un bénéfice de 13 cents estimé par les analystes - données compilées par LSEG

** L'unité Olefins & Polyolefins-Americas de LYB a déclaré un bénéfice de base ajusté de 164 millions de dollars, en baisse par rapport aux 496 millions de dollars de l'année dernière

** En 2025, les actions de LYB ont chuté de 41,7 %